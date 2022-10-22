«Укрэнерго»: масштаб повреждений может превышать последствия атаки 10-12 октября

В «Укрэнерго» заявили, что масштаб повреждений энергосистемы Украины в результате ударов в субботу, 22 октября, сопоставим или превышает последствия ударов 10-12 октября.

В «Укрэнерго» заявили , что масштаб повреждений энергосистемы Украины в результате ударов в субботу, 22 октября, сопоставим или превышает последствия ударов 10-12 октября.

Также сообщается, что электроснабжение отключено в Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях.

Напомним, утром очевидцы и власти Украины сообщили о взрывах в Киевской, Одесской, Луцкой, Кировоградской и Николаевской и других областях.