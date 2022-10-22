США разместили в Европе десантную дивизию, готовую зайти на Украину

Соединенные Штаты разместили в Европе 101-ю дивизию воздушно-десантных войск для участия в военных учениях, командир которой заявил о готовности зайти на территорию Украины.

Соединенные Штаты разместили в Европе 101-ю дивизию воздушно-десантных войск для участия в военных учениях, командир которой заявил о готовности зайти на территорию Украины. При этом Белый дом уверял, что американские военные не будут участвовать в боевых действиях в стране. Об этом передает телеканал CBS News.

Сообщается, что 101-я воздушно-десантная дивизия армии США размещена в Европе впервые почти за 80 лет на фоне обострения отношений между Россией и военным альянсом НАТО под руководством США.

Также добавляется, что «они готовы к сражению уже ближайшей ночью и, хотя они прибыли для защиты территории НАТО, если возникнет военная эскалация или будет совершена атака на НАТО, то они полностью готовы пересечь границу и зайти на территорию Украины».

По данным телеканала, дивизия «Кричащие орлы» — легкая пехотная группировка общей численностью 4,7 тысячи военных, размещена на территории Румынии.