Рязанцы рассказали о подростках, поджигающих мусорки

Жители Рязани рассказали о двух подростках, которые поджигали мусорки на улице Мервинской. Пост об этом опубликован в группе «Подслушано в Рязани» в субботу, 22 октября.

Жители Рязани рассказали о двух подростках, которые поджигали мусорки на улице Мервинской. Пост об этом опубликован в группе « Подслушано в Рязани » в субботу, 22 октября.

«Два парня ходили по Мервинской, поджигали мусорки. На вид лет 16, подростки. На замечания грубо отвечают. Родители куда смотрят?» — возмутился автор поста.