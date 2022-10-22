Россиянам пояснили, кого ждет повышение пенсии с 1 ноября

С 1 ноября у ряда категорий российских пенсионеров изменится размер выплат. Об этом рассказала в беседе с агентством «Прайм» доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская.

С 1 ноября у ряда категорий российских пенсионеров изменится размер выплат. Об этом рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская.

По ее словам, перерасчет ожидается у тех, кто ранее работал в сфере угольной промышленности (горнорабочие, проходчики, машинисты, электрослесари) и бывших летчиков гражданской авиации (члены летных экипажей гражданской авиации, включая пилотов, штурманов, бортинженеров и бортмехаников воздушных судов), которые обратились с этим вопросом до 1 октября, на основании данных о страховых взносах работодателей.

Эксперт пояснила, что размер доплат зависит от некоторых условий: размера зарплаты, продолжительности специального стажа и от суммы взносов по дополнительным тарифам, фактически поступивших в бюджет Пенсионный фонд от работодателей.

Лебединская добавила, что с 2023 года эти сведения будут подтверждаться по данным индивидуального учета (СЗВ-ДСО).

Размер доплат угольщиков и авиаторов в среднем составляет 4,7 и 21,2 тысяч рублей в месяц соответственно. Сумма будет зависеть от количества перечисленных работодателем взносов.

Напомним, ранее сообщалось, что у россиян с официальным доходом меньше 70 тысяч рублей, снизится пенсия.