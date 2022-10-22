Россиян предупредили о вирусных расширениях для WhatsApp

Мошенники стали чаще атаковать пользователей через мессенджеры и научились применять для этого вредоносные расширения. Об этом сообщил агентству «Прайм» директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.

Мошенники стали чаще атаковать пользователей через мессенджеры и научились использовать для этого вредоносные расширения. Об этом сообщил агентству «Прайм» директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.

Эксперт предупредил россиян о вирусах в модах для мессенджера WhatsApp. По его словам, «черные разработчики» предлагают пользователям донастройки и моды, которые якобы должны сделать использование приложения более удобным. Однако в реальности под этими программами прячутся вирусы, которые распространяются в телефоне после скачивания.

«Погоня за удобством усыпляет бдительность пользователей. Именно этим пользуются создатели вредоносных модов для WhatsApp. Так, человек скачивает красивую программу и пользуется ей как ни в чем не бывало. А в это время вирус расползается по гаджету, в ряде случаев перепрыгивая и на другие девайсы», — пояснил эксперт.

При этом опасная программа может как украсть личные данные, так и оформить платную подписку на несуществующие сервисы, подытожил IT-специалист.

Напомним, ранее в WhatsApp появилась новая функция. Пользователи смогут пересылать файлы с сохранением подписи к ним.