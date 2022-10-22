При обстреле города Шебекино погибли два человека

В результате обстрела города Шебекино Белгородской области погибли два мирных жителя. Об этом сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков.

В результате обстрела города Шебекино Белгородской области погибли два мирных жителя. Об этом сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков.

«По подтвержденным данным от МЧС, погибло два человека среди мирных жителей», — говорится в сообщении.

По данным из соцсетей, предварительно, это мужчина и 16-летний подросток.

После попадания снарядов без электричества остались почти 15 тысяч жителей. Гладков отметил, что на устранение последствий нужно пять-шесть часов.

Шебекино закрыт на въезд. По словам очевидцев, местные пытаются самостоятельно эвакуироваться из города, образовались пробки.

Ранее сообщалось, что число пострадавших возросло до 11 человек, 4 из них в тяжелом состоянии. Напомним, утром 22 октября ВСУ обстреляли Шебекино, загорелся торговый центр.