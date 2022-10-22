На турецком курорте смертельно ранили 19-летнего россиянина

В Турции на курорте Аланьи в драке ранили 19-летнего россиянина. Он скончался в больнице, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на телеканал «Хабертюрк».

В Турции на курорте Аланьи в драке ранили 19-летнего россиянина. Он скончался в больнице, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на телеканал «Хабертюрк».

Молодой человек умер в турецкой больнице от последствий полученного в драке ножевого ранения.

Ранее стало известно, что в Махмутларском районе Аланьи россиянин поссорился с местным жителем. Началась драка, молодой человек получил серьезное ножевое ранение, его госпитализировали.