Мишустин подписал постановление о мерах поддержки мобилизованных

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление о мерах поддержки мобилизованных. Оно опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление о мерах поддержки мобилизованных. Оно опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации предоставляется отсрочка по уплате налогов, сборов и страховых взносов, продлеваются сроки налоговых деклараций.

Решение также распространяется на предпринимателей, которые являются руководителями и одновременно единственными учредителями своих компаний. Мера будет действовать не только в течение всего периода прохождения военной службы, но и еще несколько месяцев после ее завершения.

Для уплаты налогов и страховых взносов отсрочка рассчитывается со дня окончания службы до 28-го числа (включительно) третьего месяца после дня ее окончания.