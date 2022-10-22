Мишустин подписал постановление о мерах поддержки мобилизованных

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал
Призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации предоставляется отсрочка по уплате налогов, сборов и страховых взносов, продлеваются сроки налоговых деклараций.
Решение также распространяется на предпринимателей, которые являются руководителями и одновременно единственными учредителями своих компаний. Мера будет действовать не только в течение всего периода прохождения военной службы, но и еще несколько месяцев после ее завершения.
Для уплаты налогов и страховых взносов отсрочка рассчитывается со дня окончания службы до 28-го числа (включительно) третьего месяца после дня ее окончания.