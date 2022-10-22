Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 22
Вск, 23
Пнд, 24
ЦБ USD 61.2 -0.3 22/10
ЦБ EUR 59.84 -0.6 22/10
Нал. USD 64.5 / 65.99 22/10 09:25
Нал. EUR 64.5 / 65.9 21/10 16:05
Новости
Мобилизация
Публикации
Сколько стоят рязанские новостройки и почему они дорожают
По итогам трех кварталов этого года Рязань вошла в пяте...
20 октября 14:21
3 118
В Рязанской области открыли современный центр Ростсельмаш
14 октября под Рязанью, на трассе М5 рядом с поселком Т...
18 октября 09:05
3 726
Как раньше проходила мобилизация в Рязани
Корреспондент РЗН. инфо изучил, как проходила мобилизац...
17 октября 12:20
6 014
Рязанцам рассказали, как осенью сэкономить на покупке техники
Без техники нашу жизнь сложно представить в современных...
11 октября 11:22
9 260
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
Мишустин подписал постановление о мерах поддержки мобилизованных
Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление о мерах поддержки мобилизованных. Оно опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление о мерах поддержки мобилизованных. Оно опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации предоставляется отсрочка по уплате налогов, сборов и страховых взносов, продлеваются сроки налоговых деклараций.

Решение также распространяется на предпринимателей, которые являются руководителями и одновременно единственными учредителями своих компаний. Мера будет действовать не только в течение всего периода прохождения военной службы, но и еще несколько месяцев после ее завершения.

Для уплаты налогов и страховых взносов отсрочка рассчитывается со дня окончания службы до 28-го числа (включительно) третьего месяца после дня ее окончания.