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Жители Рязанской области сократили долги за газ в преддверии отопительного сезона

«Газпром межрегионгаз Рязань» продолжает реализацию мероприятий, направленных на повышение платежной дисциплины потребителей. Специалисты абонентской службы компании взаимодействуют с должниками лично, а также информируют о задолженности по почте, через СМС-сообщения.

За 9 месяцев 2022 года от системы газоснабжения отключено 580 абонентов. Также с начала года с абонентами подписано более 1600 договоров о реструктуризации задолженности.

В результате комплексной работы по итогам третьего квартала долги населения за поставленный газ сократились на 4 млн рублей.

«Отключения от сети газоснабжения — это крайняя мера, которая применяется, если абонент игнорирует требования оплаты накопившегося долга и не идет на контакт. Наша компания в полном объеме исполняет свои договорные обязательства, чего ожидает и от абонентов», — отметил заместитель генерального директора по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Роман Никонов.

Справка:

ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» входит в Группу Газпром межрегионгаз, осуществляет поставку природного газа всем категориям потребителей Рязанской области.