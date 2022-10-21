В Рязанской области проводили еще одну группу мобилизованных

Об этом написал глава районной администрации Игорь Тишин.

В Спасском районе проводили еще одну группу мобилизованных. Об этом в пятницу, 21 октября, сообщил глава районной администрации Игорь Тишин.

«Это настоящие мужчины, которые не „бегали“ от повесток, пытаясь уклониться от мобилизации, которые явились в военкомат в назначенный день и время. Это те, за чьими спинами не может быть страшно их родным и близким», — написал Тишин.

По словам главы Спасского района, призывников отправили в учебные центры. Он пожелал им поскорее вернуться домой живыми и невредимыми.