В Севастополе мужчина бутылкой сломал бывшей девушке позвоночник

В Севастополе мужчина бутылкой сломал бывшей девушке позвоночник. Об этом в пятницу, 21 октября, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент случился около жилого дома в Балаклавском районе. 27-летний мужчина заметил, что его бывшая девушка общается с нынешней. Ему это не понравилось и началась словесная перепалка, которая переросла в острый конфликт. Тогда мужчина ударил девушку бутылкой по голове, а потом нанес несколько ударов ногами.

Полицейских и скорую вызвала нынешняя сожительница дебошира. Позже медики диагностировали у пострадавшей перелом нижнего отдела позвоночника.

В отношении мужчины завели уголовное дело.