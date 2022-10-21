В Рыбном мобилизовали еще семь человек

Проводы состоялись в пятницу, 21 октября.

В Рыбном проводили еще семерых мужчин, призванных в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщило ИД «Пресса».

Проводы мужчин в учебный центр состоялись в пятницу, 21 октября. Призывников провожали родные, близкие и друзья, а также управляющая делами администрации Рыбновского района Марина Лысаковская и благочинный Рыбновского благочиния протоиерей Геннадий Черкасов.

«Желаю вам скорейшего возвращения домой. Не забывайте в трудную минуту своих близких и свои семьи, ибо дороже семьи нет ничего. Дома всегда за вас помолятся», — сказал Геннадий Черкасов.

Марина Лысаковская пожелала рыбновцам скорейшего возвращения домой.