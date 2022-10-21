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В Рязанской филармонии отметили 85-летие «Рязаньавтодора»
В пятницу, 21 октября, в Рязанской филармонии прошло торжественное празднование 85-летия «Рязаньавтодора». Поздравить дорожно-строительное предприятие приехали исполняющая обязанности министра транспорта области Елена Мирошкина и заместитель председателя Рязанской областной думы Николай Макариков.

В пятницу, 21 октября, в Рязанской филармонии прошло торжественное празднование 85-летия «Рязаньавтодора». Поздравить дорожно-строительное предприятие приехали исполняющая обязанности министра транспорта области Елена Мирошкина и заместитель председателя Рязанской областной думы Николай Макариков.

Заместитель председателя Рязанской областной думы Николай Макариков также отметил профессионализм всех сотрудников «Рязаньавтодора». От Рязанской облдумы Николай Макариков вручил подарки.

«За 85 лет вы проложили тысячи километров хороших дорог, построили мосты и переправы в Рязанской области. Дорожников организации часто вспоминают сейчас добрыми словами в Сасово, Шилово и Шацке. Но самое главное, конечно, люди. Люди решают все. У вас действительно очень слаженный коллектив. Порядка 1500 человек, как хороший гвардейский полк. Вы всегда выполняете все задачи качественно и в срок, используете современную технику и технологии. От лица депутатов Рязанской областной думы желаю вам процветания», — добавил Николай Макариков.

Исполняющая обязанности министра транспорта и автомобильных дорог региона Елена Мирошкина подчеркнула, что за 85 лет в Рязанской области было отремонтировано более тысячи километров дорог благодаря профессионализму «Рязаньавтодора».

«Сегодня у вас знаменательный день — юбилей старейшей дорожной организации области, которая внесла значительный вклад в развитие сетей дорог в нашем регионе. Благодаря вам транспортная система Рязанской области постоянно развивается, улучшается качество дорог. Все это способствует социально экономическому развитию региона и самое главное повышению качеству жизни людей. „Рязаньавтодор“ одна из немногих дорожных организаций нашего региона, в которой сложилась система преемственности поколений — от отца к сыну. Формирование профессиональных династий позволяет вам сохранять и приумножать накопленный опыт, знания, навыки, подходы к организации труда и традиции. Спасибо вам за преданность выбранной профессии, за ответственность к каждому выбранному объекту», — отметила Мирошкина.

Кроме того, на сцене филармонии выступили рязанские музыкальные и танцевальные группы. А также прошло награждение лучших сотрудников «Рязаньавтодора».