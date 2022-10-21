В Рязани руководитель компании насиловал свою сотрудницу и начал угрожать увольнением

В отношении мужчины завели уголовное дело.

В Рязани руководитель компании насиловал свою сотрудницу и начал угрожать увольнением. Об этом в пятницу, 21 октября, сообщили «Рязанские новости».

Как пишет издание, девушка сама обратилась к ним с просьбой придать огласке эту ситуацию. Пострадавшая давно работала в компании на небольшой руководящей должности. Генеральный директор начал проявлять к ней повышенный интерес в мае 2021 года, когда были корпоративы. Девушка на тот момент была замужем, но начальника это не смущало.

«В мае того года он пригласил меня в свой офис под предлогом общения по рабочим вопросам. Я работала с ним много лет, и по работе мы решали в том числе конфиденциальные вопросы. Поэтому меня не смутило его предложение подняться на 5 этаж офиса, там у нас есть отель. Там в номере он меня изнасиловал», — рассказала девушка.

После этого мужчина начал угрожать ей увольнением, если она кому-то расскажет. Она молчала, так как у нее много кредитов, на которые уходит большая часть зарплаты. Однако после этого начальник почувствовал вседозволенность и начал постоянно ее принуждать к интиму.

Сейчас девушка в разводе и недавно встретила мужчину, с которым хочет построить крепкие отношения. Поэтому она решила покончить с произволом начальника, но в ее сторону начался прессинг.

«Я объяснила, что не буду ездить с ним, спать с ним и попросила оставить меня в покое. И тогда начался реальный прессинг», — сказала девушка.

На работе ей дают понять, что скоро ее уволят.

Известно, что у генерального директора есть семья и двое детей. Также на него недавно завели уголовное дело, которое он тщательно скрывает от учредителей компании.

Девушка обратилась к адвокату Максиму Калинову. По его словам, он сделает все, чтобы в отношении гендиректора возбудили еще одно уголовное дело.

«В настоящее время проводятся оперативные мероприятия, опрашиваются очевидцы. Женщинам, попавшим в подобные ситуации рекомендую фиксировать важное на диктофон и в переписке, ни в коем случае не бояться, сразу обращаться к адвокату и в правоохранительные органы», — заключил Калинов.