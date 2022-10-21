В Рязани разыскивают 28-летнего Андрея Желуницына

Мужчина пропал 10 октября, с тех пор его местонахождение неизвестно.

В Рязани пропал 28-летний мужчина. Ориентировку на поиск Андрея Желуницына опубликовал поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Мужчина пропал 10 октября, с тех пор его местонахождение неизвестно. Его разыскивают в Рязани и Смоленске.

Андрей Желуницын имеет рост 175 сантиметров, среднее телосложение, черные волосы с проседью, серые глаза. В день пропажи был одет в серый пуховик, серую кофту, темно-зеленые спортивные штаны с зелеными лампасами и черные кроссовки.

Всех, кто располагает информацией о пропавшем, просьба сообщить по телефонам: 8 (800)700-54-52 или 112.