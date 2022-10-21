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В Рязани полицейские остановили пьяного водителя на «Фиате»

В Рязани задержали пьяного водителя. Подробности произошедшего привела пресс-служба регионального УМВД.

Нарушителя задержали в четверг, 20 октября, на улице Бирюзова. Экипаж ППС обратил внимание на Fiat, который ехал по дороге. Водитель неуверенно вел автомобиль, и полицейские остановили машину для проверки.

Во время общения с 33-летним водителем полицейские заподозрили, что мужчина нетрезв. Для дальнейшего разбирательства на место прибыли сотрудники ДПС ГИБДД, однако мужчина отказался от медосвидетельствования.

В отношении рязанца составили административный протокол. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на два года.