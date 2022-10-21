В Рязани поймали 24-летнего мужчину, находящегося в федеральном розыске за кражу товаров из магазина

Его задержали на улице 3-и Бутырки.

В Рязани задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск. Об этом в пятницу, 21 октября, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Патрульные полицейские получили информацию, что в подъезде дома на улице 3-и Бутырки находится подозрительный человек. Прибыв на место, правоохранители обнаружили там мужчину и проверили его личность по информационной базе.

Выяснилось, что 24-летний рязанец ранее украл товары из магазина, а позже не явился в полицию на допросы. В связи с этим его объявили в федеральный розыск.

Молодого человека доставили в отдел для дальнейшей передачи инициатору розыска.