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В Рязани поймали 24-летнего мужчину, находящегося в федеральном розыске за кражу товаров из магазина
Его задержали на улице 3-и Бутырки.

В Рязани задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск. Об этом в пятницу, 21 октября, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Патрульные полицейские получили информацию, что в подъезде дома на улице 3-и Бутырки находится подозрительный человек. Прибыв на место, правоохранители обнаружили там мужчину и проверили его личность по информационной базе.

Выяснилось, что 24-летний рязанец ранее украл товары из магазина, а позже не явился в полицию на допросы. В связи с этим его объявили в федеральный розыск.

Молодого человека доставили в отдел для дальнейшей передачи инициатору розыска.