В Рязани на улице Щорса сбили 14-летнего подростка на пешеходном переходе

Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В Рязани сбили подростка на пешеходном переходе. Об этом в пятницу, 21 октября, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась накануне в четверг, 20 октября, примерно в 17.20 около дома № 33 по улице Щорса. Там 71-летний рязанец, на автомобиле Lada Granta сбил 14-летнего подростка. Он переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Подростку потребовалась медицинская помощь. Проводится проверка.