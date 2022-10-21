В Рязани на проезде Речников в ДТП пострадал водитель «Шкоды»

Skoda ехала со стороны Торгового городка и при повороте налево не уступила дорогу Volkswagen, водитель которого пытался уйти от удара, выехав на встречную полосу.

В Рязани на проезде Речников в ДТП пострадал водитель «Шкоды». Об этом РЗН. инфо рассказал очевидец.

Авария произошла в пятницу, 21 октября, около 19:00 на пересечении проезда Речников и улицы Рыбацкой.

По словам очевидца, Skoda ехала со стороны Торгового городка и при повороте налево не уступила дорогу Volkswagen, водитель которого пытался уйти от удара, выехав на встречную полосу. В результате столкновения Volkswagen отбросило в забор, а после этого в дерево.

На видео видно, как на месте аварии работают спецслужбы. Водителя Skoda увезли в больницу для обследования. Очевидец добавил, что тот жаловался на боль в спине и невозможность встать. Водитель Volkswagen, по словам автора видео, не пострадал.

Официальная информация уточняется.