Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 21
Сбт, 22
Вск, 23
ЦБ USD 61.2 -0.3 22/10
ЦБ EUR 59.84 -0.6 22/10
Нал. USD 64.5 / 65.99 21/10 16:05
Нал. EUR 63 / 64.49 21/10 16:05
Новости
Мобилизация
Публикации
Сколько стоят рязанские новостройки и почему они дорожают
По итогам трех кварталов этого года Рязань вошла в пяте...
Вчера 14:21
2 178
В Рязанской области открыли современный центр Ростсельмаш
14 октября под Рязанью, на трассе М5 рядом с поселком Т...
18 октября 09:05
2 975
Как раньше проходила мобилизация в Рязани
Корреспондент РЗН. инфо изучил, как проходила мобилизац...
17 октября 12:20
5 176
Рязанцам рассказали, как осенью сэкономить на покупке техники
Без техники нашу жизнь сложно представить в современных...
11 октября 11:22
8 511
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
В Рязани на проезде Речников в ДТП пострадал водитель «Шкоды»
Skoda ехала со стороны Торгового городка и при повороте налево не уступила дорогу Volkswagen, водитель которого пытался уйти от удара, выехав на встречную полосу.

В Рязани на проезде Речников в ДТП пострадал водитель «Шкоды». Об этом РЗН. инфо рассказал очевидец.

Авария произошла в пятницу, 21 октября, около 19:00 на пересечении проезда Речников и улицы Рыбацкой.

По словам очевидца, Skoda ехала со стороны Торгового городка и при повороте налево не уступила дорогу Volkswagen, водитель которого пытался уйти от удара, выехав на встречную полосу. В результате столкновения Volkswagen отбросило в забор, а после этого в дерево.

На видео видно, как на месте аварии работают спецслужбы. Водителя Skoda увезли в больницу для обследования. Очевидец добавил, что тот жаловался на боль в спине и невозможность встать. Водитель Volkswagen, по словам автора видео, не пострадал.

Официальная информация уточняется.