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В Пронском районе Ford насмерть сбил лося
Водитель рассказал, что ехал из Рязани с тремя пассажирами, когда животное выбежало на дорогу.

В Пронском районе Ford насмерть сбил лося. Об этом пишет сайт ИД «Пресса».

Авария произошла вечером в четверг, 20 октября, недалеко от Малинищ. Водитель Ford Kuga рассказал, что ехал из Рязани с тремя пассажирами, когда животное выбежало на дорогу.

«Не сразу понял, что это был лось. Чудом удержал руль и не опрокинулся. Автомобиль серьезно пострадал, разбита вся правая сторона и лобовое стекло. Лося, конечно, жаль, но он не мучился. Все случилось внезапно, а на дороге в это время уже темно», — пояснил мужчина.

На месте ДТП работали сотрудники полиции и старший охотинспектор Павел Балабошин. Он отметил, что лосю было около полутора лет. Тушу животного вывезли и утилизировали.