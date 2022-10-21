В Петербурге школьник во время игры ударил одноклассника ножом в шею

Врачи диагностировали колото-резаную рану и оценили состояние как средней тяжести.

В Петербурге школьник во время игры ударил одноклассника ножом в шею. Об этом пишет Regnum .

Инцидент произошел 19 октября на проспекте Королева в Приморском районе. Родители 13-летнего мальчика обратились в полицию и рассказали, что их сын был в гостях у одноклассника. Там подростки играли с раскладным ножом, и один из них случайно ударил другого в шею.

Мальчика доставили в больницу. Врачи диагностировали колото-резаную рану и оценили состояние как средней тяжести.

Прокуратура проводит проверку.