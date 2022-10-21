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В Михайловскую детскую спортивную школу передали экипировку для занятий по боксу

Заместитель министра физической культуры и спорта Рязанской области Юрий Колдин посетил Михайловскую детско-юношескую спортивную школу. Об этом сообщила пресс-служба регионального минспорта.

Колдин передал школе спортинвентарь в виде боксерских перчаток и шлема для спортсменов отделения бокса. Новый инвентарь позволит михайловским боксерам улучшить свои результаты и стремиться к достижению новых спортивных вершин.

Он также пообщался с воспитанниками спортивной школы и их тренерами и предложил провести турнир, посвященный уроженцу Михайловского района Алексею Ивановичу Киселеву.