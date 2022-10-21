В Кремле ответили на вопрос о возможном введении двухгодичной службы в армии

В Кремле не было обсуждений о возможности введения двухгодичной службы в армии в России. Об этом в пятницу, 21 октября, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Никакой позиции у Кремля по этому поводу нет. Эта тема не обсуждалась. И, конечно, здесь главное — это мнение министерства обороны. Но никаких обсуждений на этот счет в Кремле не было», — сказал Песков.