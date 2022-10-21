В Кораблинском районе в смертельном ДТП погиб 28-летний мужчина

В Рязанской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщило ИД «Пресса».

Авария случилась в четверг, 20 октября, в 21.20 на 83-м километре автодороги «Рязань — Ряжск — Александро-Невский — Данков — Ефремов» в Кораблинском районе. Сообщается, что 28-летний водитель «ВАЗ-2114» ехал со стороны Ряжска в Рязань. Он вылетел на «встречку» и столкнулся с Daewoo Gentra, которым управлял 22-летний мужчина.

Водитель «ВАЗ» скончался на месте аварии. Водителя другого автомобиля и трех пассажиров иномарки с травмами доставили в Кораблинскую межрайонную больницу.

По факту ДТП проводится проверка.