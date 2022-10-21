В Госдуме назвали общее число мобилизованных россиян

Ранее в Госдуме сообщили, что почти 10 тысяч мобилизованных россиян по разным причинам вернулись домой.

Глава комитета по делам семьи, женщин и детей Нина Останина сообщила что в настоящее время число мобилизованных россиян достигло 260 тысяч, пишет Life.ru.

Депутат уточнила, что на предыдущем закрытом обсуждении вопросов мобилизации сообщалась цифра 251 тысяча.

«Осталось выполнить контрольную цифру мобилизации только на 14%", — отметила Останина.

Ранее в Госдуме сообщили, что почти 10 тысяч мобилизованных россиян по разным причинам вернулись домой.