В Госдуме назвали общее число мобилизованных россиян
Ранее в Госдуме сообщили, что почти 10 тысяч мобилизованных россиян по разным причинам вернулись домой.
Глава комитета по делам семьи, женщин и детей Нина Останина сообщила что в настоящее время число мобилизованных россиян достигло 260 тысяч, пишет
Депутат уточнила, что на предыдущем закрытом обсуждении вопросов мобилизации сообщалась цифра 251 тысяча.
«Осталось выполнить контрольную цифру мобилизации только на 14%", — отметила Останина.
Ранее в Госдуме сообщили, что почти 10 тысяч мобилизованных россиян по разным причинам вернулись домой.