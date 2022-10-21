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В ДТП у рязанского лицея № 4 пострадали водитель и пассажирка такси
Ранее очевидцы сообщали, что виновник аварии был пьян и столкнулся с двумя автомобилями.

В ДТП у рязанского лицея № 4 пострадали водитель и пассажирка такси. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По данным полиции, авария произошла в пятницу, 21 октября, в 11:40. Столкнулись Hyundai и машина такси Datsun on-DO.

В ДТП пострадали водитель такси и несовершеннолетняя пассажирка.

Проводится проверка.

Очевидцы сообщали, что пострадавшую увезли на машине скорой помощи. Позже было опубликовано видео первых минут после ДТП. Очевидцы рассказали, что водитель внедорожника был пьян и столкнулся с двумя машинами.