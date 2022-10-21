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Умер рязанский архитектор Владислав Лаврентьев
Лаврентьев был автором таких памятников как «Военно-морской славы» в парке моряков (1989 год), «Евпатий Коловрат» (2007 год), памятник Михаилу Салтыкову-Щедрину (2008 год).

Умер рязанский архитектор Владислав Лаврентьев. Об этом сообщили в группе рязанской организации Союза Архитекторов России.

Владислав Лаврентьев умер 20 октября в возрасте 88 лет. Он начинал свою деятельность в Магадане, а после переехал на постоянное место жительства в Рязань.

Лаврентьев был автором таких памятников как «Военно-морской славы» в парке моряков (1989 год), «Евпатий Коловрат» (2007 год), памятник Михаилу Салтыкову-Щедрину (2008 год). Также он участвовал в реконструкции парка железнодорожников (1988 год).

Прощание с Владиславом Лаврентьевым пройдет 22 октября.