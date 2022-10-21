Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 21
Сбт, 22
Вск, 23
ЦБ USD 61.5 -0.09 21/10
ЦБ EUR 60.44 0.33 21/10
Нал. USD 64.55 / 64.03 21/10 12:01
Нал. EUR 63 / 63.08 21/10 12:01
Новости
Мобилизация
Публикации
Сколько стоят рязанские новостройки и почему они дорожают
По итогам трех кварталов этого года Рязань вошла в пяте...
Вчера 14:21
1 870
В Рязанской области открыли современный центр Ростсельмаш
14 октября под Рязанью, на трассе М5 рядом с поселком Т...
18 октября 09:05
2 769
Как раньше проходила мобилизация в Рязани
Корреспондент РЗН. инфо изучил, как проходила мобилизац...
17 октября 12:20
4 931
Рязанцам рассказали, как осенью сэкономить на покупке техники
Без техники нашу жизнь сложно представить в современных...
11 октября 11:22
8 304
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
Украинские военные рассказали журналистам США о нехватке систем ПВО
В интервью американскому изданию украинские военные заявили, что противовоздушная оборона — слабое место ВСУ.

На Украине недостаточно систем ПВО для прикрытия каждой части страны, пишет «Российская газета» со ссылкой на Washington Post.

В интервью американскому изданию украинские военные заявили, что противовоздушная оборона — слабое место ВСУ.

Вооруженные силы России зачастую обходят систему ПВО Украины, благодаря разведке и информации о ландшафте.

Washington Post подчеркивает, что оборудование украинской армии старое, еще советского производства — системам минимум 30 лет.

.