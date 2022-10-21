Украинские военные рассказали журналистам США о нехватке систем ПВО
В интервью американскому изданию украинские военные заявили, что противовоздушная оборона — слабое место ВСУ.
На Украине недостаточно систем ПВО для прикрытия каждой части страны,
В интервью американскому изданию украинские военные заявили, что противовоздушная оборона — слабое место ВСУ.
Вооруженные силы России зачастую обходят систему ПВО Украины, благодаря разведке и информации о ландшафте.
Washington Post подчеркивает, что оборудование украинской армии старое, еще советского производства — системам минимум 30 лет.
.