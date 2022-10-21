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У рязанца в багажнике машины нашли более 700 граммов марихуаны
Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение, изготовление, транспортировка и хранение наркотических средств в крупном размере»).

У рязанца в багажнике машины нашли более 700 граммов марихуаны. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Полицейские задержали 43-летнего жителя Баграмова, который мог быть причастен к незаконному обороту наркотиков. В багажнике его машины «ВАЗ-21104» оперативники нашли пакет с марихуаной. Общий вес наркотика составил 745 граммов.

Выяснилось, что мужчина летом вырастил коноплю и изготовил из нее наркотическое средство. В доме он не мог хранить марихуану, поэтому он прятал пакет в машине и периодически ее употреблял.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение, изготовление, транспортировка и хранение наркотических средств в крупном размере»).