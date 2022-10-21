Стремоусов: Украина использует запрещенные методы войны

По его словам, стрелять по мирной гражданской переправе осколочными снарядами запрещено

Украину обвинили в запрещенных методах войны. Об этом в пятницу, 21 октября, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов, передали РИА Новости.

По словам Стремоусова, стрелять по мирной гражданской переправе осколочными снарядами запрещено. Он добавил, что это еще раз говорит, что «нацисты требуют жертв и Украина является заложником этой всей ситуации».

Напомним, ВСУ в ночь на пятницу выпустили 12 ракет по гражданской переправе в Харькове. По последним данным, погибли четыре человека.