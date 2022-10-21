Стремоусов: Украина использует запрещенные методы войны
По его словам, стрелять по мирной гражданской переправе осколочными снарядами запрещено
Украину обвинили в запрещенных методах войны. Об этом в пятницу, 21 октября, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов,
По словам Стремоусова, стрелять по мирной гражданской переправе осколочными снарядами запрещено. Он добавил, что это еще раз говорит, что «нацисты требуют жертв и Украина является заложником этой всей ситуации».
Напомним, ВСУ в ночь на пятницу выпустили 12 ракет по гражданской переправе в Харькове. По последним данным, погибли четыре человека.