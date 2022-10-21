Стала известна личность виновника массовой аварии у рязанского лицея № 4

В крови 46-летнего водителя Hyundai Creta обнаружили 1,527 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Стала известна личность виновника массовой аварии у рязанского лицея № 4. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП произошло в пятницу, 21 октября, в 11:40 на площади Соборной около дома № 21.

46-летний житель Рязанской области на Hyundai Creta столкнулся с Lada Granta, которая ехала в попутном направлении. За рулем Lada был 55-летний рязанец. От удара внедорожник отбросило на Datsun on-DO, которым управлял 40-летний житель Рязани. После этого Hyundai также столкнулся с «ГАЗель-3221», под управлением 33-летнего мужчины, которая ехала в попутном направлении.

В крови 46-летнего водителя Hyundai Creta обнаружили 1,527 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Ранее сообщалось, что в ДТП пострадали водитель Datsun и его 15-летняя пассажирка. Их доставили в больницу.

Проводится проверка.

Очевидцы заняли первые минуты после аварии на видео.