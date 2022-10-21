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Синоптики рассказали о погоде на выходных в Центральной России
По словам синоптика, распространяется гребень высокого давления и ожидаемая погода соответствует нормам «предзимнего» периода.

Синоптики рассказали о погоде на выходных в Центральной России. Об этом пишет РИА Новости.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в выходные в Москве ожидается переменчивая погода — солнце в субботу и дождь в воскресенье.

В субботу, 22 октября, будет облачно с прояснениями, температура воздуха от +5 до +8 градусов, без осадков. В воскресенье, 23 октября, температура воздуха повысится до +10 градусов, увеличится облачность и пройдут кратковременные осадки.

По словам синоптика, распространяется гребень высокого давления и такая погода соответствует нормам «предзимнего» периода, который продолжается примерно с середины октября по середину декабря.