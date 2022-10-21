Рязанская ветеринарная служба нашла антибиотки в молоке из Кубани

Решением Управления Россельхознадзора, производитель молока оштрафован на полмиллиона рублей.

Управление Россельхознадзора привлекло к административной ответственности на полмиллиона рублей производителя пастеризованного молока в Краснодарском крае. Об этом пишет сайт управления.

Жалоба поступила от субъектовой ветеринарной службы Рязанской области. ОАО Маслосырзавод «Славянский» выпускала молоко, не соответствующее требованиям технических регламентов.

По факту создания угрозы причинения вреда потребителю Управление Россельхознадзора в отношении возбудило дело об административном правонарушении. Предприятие обязали выплатить штраф в размере 500 000 рублей.

ОАО Маслосырзавод «Славянский» обжаловало решение в Арбитражном суде Краснодарского края и в 15-ом Арбитражном апелляционном суде. Суд оставил жалобу организации без удовлетворения.

Постановление вступило в законную силу.