Рязанцы приняли участие в народной приемке «Гвардейского сквера»

В 2021 году территория победила в рейтинговом голосовании, набрав 3406 голосов по Железнодорожному району.

В Рязани состоялась народная приемка общественного пространства «Гвардейский сквер», пишет сайт администрации города. В процедуре приняли участие депутаты, представители Общероссийского народного фронта, общественных организаций и пабликов и горожане.

Чтобы благоустроить сквер, пришлось снести более сорока аварийных деревьев, расчистить дно ручья. Сложный рельеф выровняли с помощью дополнительного грунта. Оборудовали большую детскую зону с игровым комплексом, парковыми качелями и тренажерами.

В 2021 году территория победила в рейтинговом голосовании, набрав 3406 голосов по Железнодорожному району.

Общественная комиссия положительно отозвалась об изменениях в сквере. Парк продолжит участвовать в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды».