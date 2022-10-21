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РИА Новости: по всей Украине отключили электричество
Также известно, что в четверг Украина перешла на режим ограниченного потребления электроэнергии.

По всей Украине в пятницу произойдут массовые отключения электроэнергии. Об этом в четверг, 20 октября, сообщили РИА Новости со ссылкой на «Укрэнерго».

В каких именно областях и как долго не будет электричества не уточняется. Гражданам порекомендовали держать телефоны заряженными и поделиться информацией с теми, кто не пользуется соцсетями.

Также известно, что в четверг Украина перешла на режим ограниченного потребления электроэнергии. В связи с этим сокращается рабочий день, а также использование электроэнергии в домах, на предприятиях, уменьшается количество рейсов общественного транспорта и появляются перебои в сети интернет.

Ранее в офисе Владимира Зеленского заявили, что по всей Украине сложилась критическая ситуация с энергетикой.