Путин наградил рязанского тренера медалью «За заслуги перед отечеством»
Медаль учредили в год пятидесятилетия федерации дзюдо России. Указ № 732 «О награждении государственными наградами Российской Федерации» в среду, 12 октября, подписал глава государства.
Президент Владимир Путин наградил медалью тренера рязанской спортивной школы «Комета» Дмитрия Сергеева. Об этом сообщила пресс-служба регионального минспорта.
Медаль учредили в год пятидесятилетия федерации дзюдо России. Указ № 732 «О награждении государственными наградами Российской Федерации» в среду, 12 октября, подписал глава государства.
Дмитрия Сергеева удостоили медалью II степени за вклад в развитие физической культуры и популяризацию отечественного спорта.