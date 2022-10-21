Песков: сообщения о погибших мобилизованных будут проверяться
Он отметил, что такие вопросы относятся к компетенции Минобороны.
Сообщения о погибших мобилизованных будут проверяться. Об этом пишет
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в Кремле видели сообщения о погибших в ходе спецоперации граждан, призванных по частичной мобилизации и не прошедших должную подготовку.
Он отметил, что такие вопросы относятся к компетенции Минобороны.
«Мы не в курсе деталей, но, вообще, мы видели эти сообщения. Разумеется, они будут проверяться», — сказал Песков.
Ранее сообщалось, что в ходе СВО погибли мобилизованные из Челябинской области и Красноярского края.