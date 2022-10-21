Песков: сообщения о погибших мобилизованных будут проверяться

Он отметил, что такие вопросы относятся к компетенции Минобороны.

Сообщения о погибших мобилизованных будут проверяться. Об этом пишет Life.ru.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в Кремле видели сообщения о погибших в ходе спецоперации граждан, призванных по частичной мобилизации и не прошедших должную подготовку.

Он отметил, что такие вопросы относятся к компетенции Минобороны.

«Мы не в курсе деталей, но, вообще, мы видели эти сообщения. Разумеется, они будут проверяться», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что в ходе СВО погибли мобилизованные из Челябинской области и Красноярского края.