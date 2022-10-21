Песков ответил на вопрос о дате завершения частичной мобилизации

В Кремле ответили на вопрос о сроках окончания частичной мобилизации. Разъяснение в пятницу, 21 октября, дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, по этому вопросу стоит опираться на слова главы государства Владимира Путина, который ранее заявил, что мобилизация закончится через две недели. Более точных сроков нет, добавил Песков.

«Могу напомнить вам слова президента о предположительных сроках окончания мобилизации, о которых президент сказал в Астане, когда общался с прессой… Какой-то более точной даты нет», — сказал Песков.

Ранее Песков рассказал о возможном введении двухгодичной службы в армии.