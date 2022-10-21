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Опубликованы первые минуты после ДТП около лицея № 4 в Рязани
Пострадавшие водители рассказали, что мужчина за рулем внедорожника Hyundai был пьян. Он ехал по «встречке» и столкнулся с несколькими автомобилями.

Опубликованы первые минуты после ДТП около лицея № 4 в Рязани. Видео РЗН. инфо прислала очевидец.

Пострадавшие водители рассказали, что мужчина за рулем внедорожника Hyundai был пьян. Он ехал по «встречке» и столкнулся с несколькими автомобилями — машиной такси Datsun on-DO и Volkswagen.

Водителя такси заблокировало в машине, очевидцы помогли ему выбраться.

Также в аварии пострадала школьница. Ее увезли на машине скорой помощи.

Напомним, авария произошла в пятницу, 21 октября, на улице Кремлевский Вал.