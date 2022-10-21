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Очевидцы рассказали подробности наезда на девочку около лицея № 4 в Рязани
Авария произошла в пятницу, 21 октября, на улице Кремлевский Вал.

Очевидцы рассказали подробности наезда на девочку около лицея № 4 в Рязани. Видео опубликовали в Telegram-канале RZN_life.

Автор видео рассказал, что машина ударила пострадавшую в бок. Девочка получила рассечение.

«Вот оттуда машина вылетела с пьяным водителем. Девочку сильно приложили в бок», — сказал очевидец. Он добавил, что на месте аварии собрались одноклассники пострадавшей и директор школы.

Напомним, авария произошла в пятницу, 21 октября, на улице Кремлевский Вал.

Видео @dasani2879