Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 21
Сбт, 22
Вск, 23
ЦБ USD 61.5 -0.09 21/10
ЦБ EUR 60.44 0.33 21/10
Нал. USD 64.55 / 64.03 21/10 12:01
Нал. EUR 63 / 63.08 21/10 12:01
Новости
Мобилизация
Публикации
Сколько стоят рязанские новостройки и почему они дорожают
По итогам трех кварталов этого года Рязань вошла в пяте...
Вчера 14:21
1 866
В Рязанской области открыли современный центр Ростсельмаш
14 октября под Рязанью, на трассе М5 рядом с поселком Т...
18 октября 09:05
2 766
Как раньше проходила мобилизация в Рязани
Корреспондент РЗН. инфо изучил, как проходила мобилизац...
17 октября 12:20
4 928
Рязанцам рассказали, как осенью сэкономить на покупке техники
Без техники нашу жизнь сложно представить в современных...
11 октября 11:22
8 301
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
На Украине создали группы силовиков для контроля режима экономии электроэнергии
Помимо силовиков в городе также есть свободные мобильные бригады с участием сотрудников полиции. Они будут полностью отключать нарушителей от энергоснабжения.

В Кривом Роге группа силовиков будет контролировать выполнение правил режима экономии электроэнергии. Об этом в пятницу, 21 октября, сообщили РИА Новости со ссылкой на главу военной администрации Александра Викула.

По его словам, силовики контролируют режим в каждом районе.

«В каждом районе Кривого Рога созданы рабочие группы, в их состав входят представители силовых структур. Они будут жестко контролировать выполнение правил режима строгой экономии электроэнергии», — сказал Викул.

Он также добавил, что помимо силовиков в городе также есть свободные мобильные бригады с участием сотрудников полиции. Они будут полностью отключать нарушителей от энергоснабжения.

Ранее стало известно, что на Украине полностью отключили электричество.