На Украине создали группы силовиков для контроля режима экономии электроэнергии
Помимо силовиков в городе также есть свободные мобильные бригады с участием сотрудников полиции. Они будут полностью отключать нарушителей от энергоснабжения.
В Кривом Роге группа силовиков будет контролировать выполнение правил режима экономии электроэнергии. Об этом в пятницу, 21 октября,
По его словам, силовики контролируют режим в каждом районе.
«В каждом районе Кривого Рога созданы рабочие группы, в их состав входят представители силовых структур. Они будут жестко контролировать выполнение правил режима строгой экономии электроэнергии», — сказал Викул.
Он также добавил, что помимо силовиков в городе также есть свободные мобильные бригады с участием сотрудников полиции. Они будут полностью отключать нарушителей от энергоснабжения.
Ранее стало известно, что на Украине полностью отключили электричество.