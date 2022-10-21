На Украине создали группы силовиков для контроля режима экономии электроэнергии

Помимо силовиков в городе также есть свободные мобильные бригады с участием сотрудников полиции. Они будут полностью отключать нарушителей от энергоснабжения.

В Кривом Роге группа силовиков будет контролировать выполнение правил режима экономии электроэнергии. Об этом в пятницу, 21 октября, сообщили РИА Новости со ссылкой на главу военной администрации Александра Викула.

По его словам, силовики контролируют режим в каждом районе.

«В каждом районе Кривого Рога созданы рабочие группы, в их состав входят представители силовых структур. Они будут жестко контролировать выполнение правил режима строгой экономии электроэнергии», — сказал Викул.

Он также добавил, что помимо силовиков в городе также есть свободные мобильные бригады с участием сотрудников полиции. Они будут полностью отключать нарушителей от энергоснабжения.

Ранее стало известно, что на Украине полностью отключили электричество.