Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 21
Сбт, 22
Вск, 23
ЦБ USD 61.5 -0.09 21/10
ЦБ EUR 60.44 0.33 21/10
Нал. USD 64.55 / 64.03 21/10 12:01
Нал. EUR 63 / 63.08 21/10 12:01
Новости
Мобилизация
Публикации
Сколько стоят рязанские новостройки и почему они дорожают
По итогам трех кварталов этого года Рязань вошла в пяте...
Вчера 14:21
1 866
В Рязанской области открыли современный центр Ростсельмаш
14 октября под Рязанью, на трассе М5 рядом с поселком Т...
18 октября 09:05
2 766
Как раньше проходила мобилизация в Рязани
Корреспондент РЗН. инфо изучил, как проходила мобилизац...
17 октября 12:20
4 928
Рязанцам рассказали, как осенью сэкономить на покупке техники
Без техники нашу жизнь сложно представить в современных...
11 октября 11:22
8 301
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
На Рязанском приборном заводе подвели итоги первенства по дартсу
Соревнования проходили в течение пяти дней в заводском спортзале, где сотрудники предприятия состязались в меткости и точности. Лучшему игроку необходимо было набрать максимальное количество очков в трех сетах по три броска в каждом.

На Государственном Рязанском приборном заводе (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) провели турнир по дартсу.

Соревнования проходили в течение пяти дней в заводском спортзале, где сотрудники предприятия состязались в меткости и точности. Лучшему игроку необходимо было набрать максимальное количество очков в трех сетах по три броска в каждом.

Среди женщин «золото» завоевала мастер участка Наталья Останкова, набрав рекордные 216 очков. Победителем среди мужчин стал заместитель начальника производственно-технического комплекса Максим Амелин, его результат — 215 очков.

«Мы поддерживаем стремление работников завода вести активный здоровый образ жизни и создаем для этого необходимые условия, — отметил генеральный директор АО „ГРПЗ“ Борис Виноградов. —  Дартс — доступный и увлекательный вид спорта, который набирает популярность на нашем предприятии. С каждым годом участников первенства становится все больше. Заводчане в очередной раз продемонстрировали спортивный азарт и умение концентрироваться в нужный момент».

Медалист первенства Максим Амелин отметил: «До соревнований опыта в метании дротиков у меня не было, я занимаюсь волейболом. Решил принять участие в этом виде спорта, попробовать себя в меткости. Мне удалось набрать нужное количество очков и занять первое место среди мужчин. Большое спасибо организаторам. Все прошло на высшем уровне».