На Рязанском приборном заводе подвели итоги первенства по дартсу

Соревнования проходили в течение пяти дней в заводском спортзале, где сотрудники предприятия состязались в меткости и точности. Лучшему игроку необходимо было набрать максимальное количество очков в трех сетах по три броска в каждом.

На Государственном Рязанском приборном заводе (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) провели турнир по дартсу.

Соревнования проходили в течение пяти дней в заводском спортзале, где сотрудники предприятия состязались в меткости и точности. Лучшему игроку необходимо было набрать максимальное количество очков в трех сетах по три броска в каждом.

Среди женщин «золото» завоевала мастер участка Наталья Останкова, набрав рекордные 216 очков. Победителем среди мужчин стал заместитель начальника производственно-технического комплекса Максим Амелин, его результат — 215 очков.

«Мы поддерживаем стремление работников завода вести активный здоровый образ жизни и создаем для этого необходимые условия, — отметил генеральный директор АО „ГРПЗ“ Борис Виноградов. — Дартс — доступный и увлекательный вид спорта, который набирает популярность на нашем предприятии. С каждым годом участников первенства становится все больше. Заводчане в очередной раз продемонстрировали спортивный азарт и умение концентрироваться в нужный момент».

Медалист первенства Максим Амелин отметил: «До соревнований опыта в метании дротиков у меня не было, я занимаюсь волейболом. Решил принять участие в этом виде спорта, попробовать себя в меткости. Мне удалось набрать нужное количество очков и занять первое место среди мужчин. Большое спасибо организаторам. Все прошло на высшем уровне».