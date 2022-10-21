Малков провел прием граждан

Обращения касались ремонта школы, нехватки льготных лекарств и оформления в собственность земельных участков.

Губернатор Рязанской области Павел Малков провел личный прием граждан. Как пишет сайт правительства Рязанской области, обращения касались ремонта школы, нехватки льготных лекарств и оформления в собственность земельных участков.

Учитель из Ряжска обратилась к губернатору с просьбой провести капитальный ремонт в здании городской школы. Школу реконструируют в 2023 году по федеральной программе.

Павел Малков потребовал завершения капитального ремонта к 1 сентября 2023 года.

«В следующий раз, когда поеду в Ряжский район, обязательно заеду в школу, посмотрю, как продвигается капремонт или оценим результаты уже после его завершения», — сказал губернатор.

Малков поручил управлению архитектуры и градостроительства помочь жителям поселка Зеркальные Пруды Сараевского района оформить в собственность участки, на которых построены их дома. Для этого решено внести изменения в генплан и расширить границы поселка. «До 1 июля следующего года земля у жителей поселка должна быть оформлена, как полагается», — сказал Павел Малков.

По просьбе льготников, вырастет финансирование на покупку лекарств для тяжелобольных льготников. Губернатор заявил, что будет «придерживаться задачи по увеличению средств на это направление».

Представитель регионального минздрава сообщила, что в октябре для обеспечения препаратами льготной категории граждан выделят дополнительно 250 млн рублей, что полностью закроет потребности года. На 2023 год финансирование увеличится приблизительно на 20%.