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Малков отреагировал на приезд Путина на полигон в Сельцы
Пост об этом он опубликовал в Telegram-канале.

Губернатор Павел Малков отреагировал на приезд президента Владимира Путина и главу Минобороны Сергея Шойгу на полигон в Сельцы. Пост об этом в четверг, 21 октября, он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Оценили условия боевой подготовки мобилизованных и их готовность к выполнению задач в зоне СВО. Внимание к каждому направлению работы: от занятий по тактической и огневой подготовке до обеспечения экипировкой и оружием. Прозвучала высокая оценка. Владимир Владимирович лично пообщался с бойцами. В том числе обнял и пожелал удачи нашему земляку Руслану. Дома в Сасове его ждут жена и пятилетняя дочка. Личное напутствие от главы государства — важная поддержка», — написал Малков.

Губернатор также добавил, что после визита президента он встретился с начальником штаба — первым заместителем командующего Воздушно-десантными войсками Р. Ф. Анатолием Концевым и начальником РГВВДКУ Русланом Евкодимовым.

«Обсудили дальнейшую организацию работы. Необходимо сделать все возможное, чтобы подготовка мобилизованных прошла на самом высоком уровне», — заключил Малков.

В минувший четверг президент Владимир Путин проверил подготовку мобилизованных на полигоне в Рязанской области. Кадры опубликовал телеканал «Звезда». Президент выстрелил из снайперской винтовки и пожал руку мобилизованному рязанцу.