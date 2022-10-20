В Воронеже восьмилетняя девочка подавилась едой и умерла

Уголовное дело против матери возбудили по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») и статье 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

В Воронеже восьмилетняя девочка подавилась едой и умерла. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Инцидент произошел 18 октября в общежитии на улице Лихачева. Там 29-летняя женщина проживала с двумя дочерьми восьми и 12 лет. По версии следователей, мать долгое время игнорировала болезненное состояние младшего ребенка.

Во время очередного приема пищи женщина оставила дочь без присмотра, в результате чего девочка подавилась едой и умерла. После этого мать вызвала скорую помощь, врачи констатировали смерть.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») и статье 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

Решается вопрос о помещении женщины в психиатрический стационар и передачи ее 12-летней дочери органам опеки.