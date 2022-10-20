В Ряжске задержали двух наркозакладчиков из Рязани

Против рязанцев возбудили уголовное дело за покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Им грозит до 20 лет тюрьмы.

В Ряжске задержали двух наркозакладчиков из Рязани. Об этом пишет сайт ИД «Пресса».

35-летнего мужчину и 23-летнюю женщину остановили 18 октября на улице Окаемова. В их телефонах нашли данные о тайниках с запрещенными веществами.

Позже рязанцы показали три места, где они спрятали закладки. В пакетиках, перемотанных изолентой, содержалось 1,92 граммов «синтетики».

Против рязанцев возбудили уголовное дело за покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Им грозит до 20 лет тюрьмы.