В рязанской облдуме обсудили вопросы управления госимуществом

Об основных направлениях деятельности и результатах работы парламентариям доложил исполняющий обязанности министра имущественных и земельных отношений региона Михаил Майоров.

В рязанской облдуме прошел «правительственный час» на тему «Управление государственным имуществом Рязанской области и эффективность его использования». Об основных направлениях деятельности и результатах работы парламентариям доложил исполняющий обязанности министра имущественных и земельных отношений региона Михаил Майоров.

Депутаты отметили, что часто получают жалобы на необоснованное завышение стоимости имущества. Михаил Майоров пояснил, что механизм оценочной деятельности в регионе постоянно совершенствуется, а на текущий момент возможность изменения кадастровой стоимости максимально упрощена.

Так, если собственник не согласен с оценкой, он может обратиться в центр государственной кадастровой оценки и уточнить показатели, которые использовались для определения кадастровой стоимости. В случае выявления несоответствий и ошибок произведут перерасчет. Кроме того, можно подать заявление об установлении кадастровой стоимости в размере рыночной.

На вопрос депутатов о планах по дальнейшей эксплуатации комплекса зданий бывшего училища связи исполняющий обязанности министра пояснил, что часть площадей уже используется, а часть объектов задействуют в проекте «Аэрокосмическая инновационная долина».