В Рязанской области прошли рейды по обнаружению мигрантов-нарушителей

Рейдовые мероприятия прошли с 10 по 17 октября.

В Рязанской области прошли рейды по обнаружению мигрантов-нарушителей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Рейдовые мероприятия прошли с 10 по 17 октября при поддержке региональных управлений ФСБ и Росгвардии, а также сотрудников восточного межрегионального управления государственного автодорожного надзора.

Всего правоохранители нашли 160 нарушений правил въезда, выезда, пребывания и транзитного проезда, 130 нарушений установленного порядка осуществления трудовой деятельности. К административной ответственности, предусмотренной статьями 18.8, 18.10, ч. 3 ст. 20.25 КоАП РФ привлекли 290 иностранцев.

Судами Рязанской области за указанный период времени принято 46 решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы Российской Федерации, в том числе 9 решений в виде принудительного перемещения с помещением в Центр временного содержания иностранных граждан УМВД. Фактически выдворено за пределы РФ 2 иностранных гражданина. Депортировано 4 иностранца.

За организацию незаконной миграции возбуждено 14 уголовных дел, в том числе 13 уголовных дел в отношении граждан России, осуществлявших фиктивную постановку на миграционный учет иностранцев.

Кроме этого, возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Республики Таджикистан, который при проверке документов предъявил сотрудникам полиции поддельную миграционную карту.

В рамках проведения рейдовых мероприятий пресечена преступная деятельность 2 иностранных граждан, один из которых входил в состав этнической организованной преступной группы, которые осуществили сбыт наркотической продукции на территории Рязанской области. В результате обнаружены и изъяты наркотические средства синтетического производства общей массой 6,15 грамм.

Рейдовые мероприятия будут продолжены и в других районах Рязанской области.