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Дочь сбитой курьером в Дашково-Песочне женщины рассказала о травмах матери
Женщине диагностировали ушиб головного мозга, перелом основания черепа и кровоизлияние в мозг.

В Дашково-Песочне разыскивают доставщика из «Самоката», который сбил женщину на тротуаре и скрылся. Дочь пострадавшей выложила пост во «ВКонтакте» с просьбой к очевидцам откликнуться.

Как ранее писал РЗН. Инфо, ДТП произошло 18 октября около ДС «Олимпийский» примерно в 20.00.

Женщина упала, ударилась головой и потеряла сознание. Прохожие вызвали скорую помощь. Женщине диагностировали ушиб головного мозга, перелом основания черепа, кровоизлияние в мозг.

Тех, кто располагает какой-то информацией о виновнике ДТП, просят откликнуться по номеру телефона +7 (953) 744-78-11.