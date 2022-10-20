Дочь сбитой курьером в Дашково-Песочне женщины рассказала о травмах матери
Женщине диагностировали ушиб головного мозга, перелом основания черепа и кровоизлияние в мозг.
В Дашково-Песочне разыскивают доставщика из «Самоката», который сбил женщину на тротуаре и скрылся. Дочь пострадавшей
Как ранее писал РЗН. Инфо, ДТП произошло 18 октября около ДС «Олимпийский» примерно в 20.00.
Женщина упала, ударилась головой и потеряла сознание. Прохожие вызвали скорую помощь. Женщине диагностировали ушиб головного мозга, перелом основания черепа, кровоизлияние в мозг.
Тех, кто располагает какой-то информацией о виновнике ДТП, просят откликнуться по номеру телефона