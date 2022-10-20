В Рязани на улице Электрозаводской планируют построить офисно-деловой центр

В районе дома № 54-б планируется строительство шестиэтажного офисно-делового центра, трансформаторной подстанции и парковки.

В четверг, 20 октября, на публичных слушаниях обсудили строительство офисно-делового центра на улице Электрозаводской.

Главный архитектор проекта Марина Аланина рассказала, что на площади 3 000 квадратных метров, в районе дома № 54-б на улице Электрозаводской планируется строительство шестиэтажного офисно-делового центра на 154 работника и будочной трансформаторной подстанции. А также оборудование 34 парковочных мест и озеленение территории.

На данный момент этот участок пустует после расселенного и снесенного ранее дома.

На обсуждениях сотрудник радиозавода высказался против строительства офисного центра из-за нехватки парковочных мест в дальнейшем.

«На данный момент, там стихийная парковка, где стоят примерно 20 машин. При застройке этого пустыря количество работников еще увеличится, а парковочных мест больше не станет», — отметил мужчина.

Застройщик пообещал подумать о подземном паркинге.